Свердловское управление ЗАГС назвало самые популярные имена в 2017 году

16:31 | 14.02.2018

Самыми популярными мужскими именами стали Артем, Михаил, Александр и Иван, а женскими — Софья, Виктория, Варвара и Екатерина, рассказала на пресс-конференции заместитель главы свердловского управления ЗАГС Лариса Никонова.



Из «экзотики» она назвала такие имена, как Антилопа, Осень, Рагнар, Космос, Амур, Одиссей, Данко.



Фото: rudn-mr.ru