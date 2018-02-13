III Российский кинофестиваль «Человек труда» примет Екатеринбург

16:06 | 14.02.2018

3–6 марта в уральской столице пройдет III Российский фестиваль кино и интернет-проектов «Человек труда», сообщает департамент информполитики губернатора.



«Кинопроекты, посвященные теме труда, представляют большую ценность, для каждого свою: молодежи помогут познакомиться с профессиями будущего, рабочим людям — почувствовать значимость своего дела, у старшего поколения вызовут гордость за русских профессионалов. Выход в прокат таких фильмов, как «Экипаж», «Ледокол», «Салют 7», и их успех у зрителя говорит о востребованности новых киногероев — «тех, кто работает ради нашего благополучия». Фестиваль призван найти подобные проекты и поощрить их создателей», — рассказывают организаторы мероприятия.



В рамках фестиваля также пройдет конкурс неигровых (документально-постановочных) фильмов, телевизионных программ, интернет-проектов, и особый — среди разработчиков новых игровых фильмов.



Фото: astrobl.ru