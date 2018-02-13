Два металлурга обокрали завод в Краснотурьинске на 5 млн рублей

15:33 | 14.02.2018

Мастер плавильно-литейного участка в Краснотурьинске отправлен на скамью подсудимых. Как сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры, его обвиняют в хищении в особо крупном размере, с использованием служебного положения, совершенном группой лиц.



По версии следствия, два мастера организовали на своем участке схему хищения лигатуры (сплав, добавляющийся в расплавленный металл). Они складировали лигатуру в бочки, вывозили их на поезде в промбазу, а после этого продавали в Санкт-Петербург. Всего удалось украсть более 3 тонн лигатуры в 11 бочках, общая стоимость которой оценивается в 5 млн рублей.



Дело направлено в Краснотурьинский горсуд.



Фото: metallurgu.ru