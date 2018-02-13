Общественная палата Свердловской области заявила о повышении политической активности среди населения

Общественная палата Свердловской области отмечает повышение политической активности жителей. Так, уже подписано 29 соглашений с различными общественными организациями, которые направляют своих волонтеров в качестве наблюдателей на президентских выборах. Особенно активны студенты.«Студенты — народ активный, им нравится проявлять себя в разных форматах. Кому-то — ходить на мероприятия, кому-то — участвовать в политических процессах, кому-то — участвовать в качестве наблюдателей. А «отрядники» всегда были очень активными людьми. Они летом работают два месяца подряд, и для них труд — определенная ценность. Работать они любят, умеют и знают как. Это дает им определенный опыт», — рассказала руководитель Свердловского областного студенческого отряда Лейла Расулова.Соглашения подписаны с региональным отделением «Поискового движения России», «Корпуса «За чистые выборы», Центром профилактики правонарушений и другими организациями.«Наша общественная организация готова оказать помощь гражданскому обществу в наблюдении за выборами Президента Российской Федерации. Считаем, что эти выборы важны для нашей страны и должны пройти без нарушений», - заявил руководитель регионального отделения общественной организации «Центра профилактики правонарушений Свердловской области» Кирилл Васильченко.«Так как общественники — это люди с активной гражданской позицией, мы готовы поработать со своими людьми, пригласить их к этому обучению, поучаствовать в предвыборной и выборной кампании в качестве наблюдателей», — сказала руководитель «Поискового движения России» Татьяна Хардина.