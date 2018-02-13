ПКР поддержал проект строительства училища паралимпийского резерва на Урале

15:01 | 14.02.2018

«Паралимпийский комитет России направил письмо о поддержке инициативы создания училища на базе Государственного автономного учреждения дополнительного образования Свердловской области «Детско-юношеская спортивная адаптивная школа» министру спорта Российской Федерации П.А. Колобкову», — заявил президент ПКР Владимир Лукин. Таким образом, чиновник поддержал инициативу свердловского губернатора Евгения Куйвшева, уточнили в департаменте информполитики губернатора.



Предполагается, что новое училище появится на базе Детско-юношеской спортивной адаптивной школы. В настоящее время в различных спортучреждениях региона занимается 726 будущих паралимпийцев.



Фото: asfera.info