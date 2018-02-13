Юлия Чичерина поделится своим политическим опытом в Екатеринбурге

14:38 | 14.02.2018

15 февраля в избирательном штабе Владимира Путина в Екатеринбурге выступит певица Юлия Чичерина. Как сообщает пресс-служба штаба, музыки не будет, зато Юлия поделится с волонтерами избирательного штаба своим опытом в общественной и политической деятельности, расскажет о своей деятельности в роли доверенного лица, а также о своем творчестве.



Помимо внутриполитической деятельности, в 2015 году Чичерина высказалась в поддержку жителей Донбасса и позже выступила в Луганске. СБУ Украины объявила ее в розыск.



Фото: actionlist.ru