В Екатеринбурге откроется выставка, посвященная Челябинскому метеориту. Ученые советуют поторопиться

14:07 | 14.02.2018

15 февраля в Уральском геологическом музее откроется выставка, посвященная пятилетнему юбилею Челябинского метеорита, сообщает пресс-служба УГГУ. Ученые предупреждают: осколки метеорита подвергаются коррозии, постепенно разрушаясь.



На выставке представлено более 200 фрагментов метеорита из музейной коллекции и частных собраний. Кроме этого, ученые делятся результатами своих наблюдений за изменением метеоритного вещества за пять лет пребывания в условиях земной атмосферы.



— В первую очередь начинают окисляться сульфиды железа и никеля, самыми нестабильными из которых являются троилит и хизлевудит, входящие в состав метеорита и редко встречающиеся на нашей планете. Из-за этого процесса большинство фрагментов метеорита, собранных весной 2013 года после схода снежного покрова, оказалось покрыто корочками и пленками сульфатов и окислов железа (минералы ярозит, гетит, гидрогетит, лимонит) — начальные процессы разрушения протовещества, из которого формировались планеты, — рассказывает руководитель нескольких экспедиций по поиску метеорита, директор Уральского геологического музея Дмитрий Клейменов. — Фрагменты, найденные в ходе экспедиций 2015–2017 годов, уже подверглись более сильному выветриванию, затронувшему даже устойчивые силикаты — оливин и гиперстен. Сохранить практически в идеальном состоянии в музейных условиях удается только фрагменты, собранные в первые дни после падения, когда они еще не сильно насытились водой. В остальных случаях мы спустя некоторое время наблюдаем неотвратимые изменения — отшелушивание темной корочки плавления, окисление сульфидов, выражающееся в появлении ржавых коричневых пятен, выветривание поверхностей, лишенных коры плавления.



На выставке сотрудники музея развеют многие предубеждения, связанные с метеоритом: замерят его радиоактивный фон при помощи радиометра (он значительно меньше, чем у многих земных минералов и даже ниже фона гранита), покажут структуру метеорита под микроскопом, на основе анализа фотографий докажут, что метеорит не был разрушен ракетой или «летающей тарелкой».



Фото: пресс-служба УГГУ