В День святого Валентина волонтеры накормят бездомных блинами

13:57 | 14.02.2018

14 февраля, с 19:00 до 20:30, около водонапорной башни за Северным автовокзалом будет работать пункт бесплатной раздачи блинов. Сотрудникам РПЦ помогут волонтеры, сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии.



«В прошлом году за день мы приняли от горожан и выпекли сами около 1000 блинов! Надеемся, что в этом году будет установлен новый рекорд милосердия», — рассказала координатор акции «Блины от души» Наталия Полозникова.