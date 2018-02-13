Свердловский наркокартель получил 82,5 года в совокупности

13:45 | 14.02.2018

13 февраля Свердловский облсуд вынес приговор группе наркодилеров. Граждане Коростелев, Шабутдинов, Бузырев, Джуматов, Шлыков и Мотовилов осуждены на сроки от 9,5 до 17 лет. Суммарный срок тюремного заключения для тех, кто представлял реальную угрозу для населения Среднего Урала, составил 82,5 года, уточняет пресс-служба свердловской полиции.



«Противоправной деятельностью наркодилеры начали заниматься в январе 2016 года. Шестеро подозреваемых арендовали на территории городов Верхняя Пышма, Арамиль, Нижний Тагил и Невьянск частные дома, в которых оборудовали лаборатории по производству смертельного зелья. Готовую продукцию сбывали бесконтактным способом через Интернет. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали распространителей. В ходе личных досмотров и по местам жительства участников группы сыщики обнаружили и изъяли около 4 килограммов мефедрона и амфетамина, порядка 50 килограммов реагентов, использовавшихся при производстве, и лабораторное оборудование», — отметил пресс-атташе ведомства полковник Валерий Горелых.



Фото: indolah.com