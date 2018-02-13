Дело «черного лесоруба» из Кировграда направлено в суд

13:09 | 14.02.2018

Кировградская полиция закончила расследование и направила в суд дело против 33-летнего местного жителя, вырубившего 19 кубометров древесины на территории Невьянского лесничества, сообщает пресс-служба ведомства. Ущерб оценивается почти в треть миллиона рублей.



Груз был задержан в сентябре прошлого года в Кировграде. Водитель машины, на которой перевозили древесину, был не в курсе происходящего: бизнесмен уверил его, что все разрешения имеются, нужно лишь отвезти бревна на пилораму.



Санкция по статье «Незаконная рубка лесных насаждений» предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей.



Фото: baikal-info.ru