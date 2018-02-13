Раскрыто резонансное убийство трёх человек в Карпинске. В ходе расследования найден ещё один труп

12:51 | 14.02.2018

Три дня потребовалось сотрудникам управления уголовного розыска свердловского полицейского главка и оперативникам УгРо города Карпинска для раскрытия убийства троих человек, произошедшего в Карпинске в ночь на 10 февраля. Напомним, тела двух мужчин и женщины с ножевыми ранениями были обнаружены после разбора сгоревших конструкций двухквартирного жилого дома по улице Осипенко.



По подозрению в убийстве задержана ранее судимая жительница Карпинска, которая, как полагают сыщики, и зарезала собутыльников из-за возникшей в ходе распития спиртного ссоры. Об этом veved.ru стало известно из собственных источников. Стоит отметить, что судима она была за двойное убийство, но в связи с психиатрическим заболеванием не отбывала наказание в колонии, а проходила лечение по приговору суда. Лечилась, но, видимо, не вылечилась и снова схватилась за нож. Результат — три трупа.



Отметим, что ранее оперативниками был задержан другой подозреваемый — мужчина, но в ходе расследования выяснилось, что он непричастен к кровавой истории.



Интересно, что в тот же день, 10 февраля, в ходе осмотра места происшествия по первому убийству, недалеко от дома, где случился пожар и были обнаружены тела трёх человек, сотрудниками полиции был найден ещё один труп мужчины, не имеющий отношения к первым трём. Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего и поиск лиц, причастных к преступлению.



Фото: vk.com/vkarpinskinfo