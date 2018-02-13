Рубрика: Новости дня
12:45 | 14.02.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 13 февраля 2018 года
В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 105 противоправных деяний. Из них: убийство, 2 факта умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 8 грабежей, 23 кражи чужого имущества, 2 факта мошенничества, 14 фактов незаконного оборота наркотиков, из которых 6 – хранение и 8 – сбыт.
За прошедшие сутки на территории области произошло 4 ДТП, 1 человек погиб, ещё 5 человек получили травмы различной степени тяжести.
За минувшие сутки на территории области проведено 7 мероприятий, в которых приняли участие 4950 человек. Для обеспечения охраны порядка было задействовано 52 сотрудника правоохранительных органов. Нарушений общественного порядка не допущено.
Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
19:46 | 14.02.2018
Помимо главы государства, жителям Екатеринбурга предстоит выбрать локации, нуждающиеся в благоустройстве
19:21 | 14.02.2018
В Екатеринбурге продолжится строительство ЖК «Новый Уктус»
19:08 | 14.02.2018
Областной суд оставил одного из лидеров этнической группы, промышлявшей в Екатеринбурге автоподставами, в СИЗО
18:27 | 14.02.2018
Пермские педагоги выступят на конференции «Робототехника и образование: школа, университет, производство»
18:11 | 14.02.2018
ДТП на Серовском тракте: трое пострадавших
17:55 | 14.02.2018
Начало громкого процесса по делу бывшего прокурора Алексея Карпова перенесли на конец февраля
17:53 | 14.02.2018
В 2018 году на газификацию в Прикамье направят более миллиарда рублей
17:44 | 14.02.2018
Студенты пожаловались губернатору на водоснабжение в Нижнем Тагиле
17:11 | 14.02.2018
В 2018 году на Урале заменят 515 лифтов
17:01 | 14.02.2018
Свердловских фермеров оштрафовали за превышение содержания нитратного азота в почве
16:47 | 14.02.2018
В Курганской области депутат попалась на краже кошелька у подростка
16:31 | 14.02.2018
Свердловское управление ЗАГС назвало самые популярные имена в 2017 году
16:06 | 14.02.2018
III Российский кинофестиваль «Человек труда» примет Екатеринбург
15:46 | 14.02.2018
Пермской предпринимательнице запретили строить в подвале жилого дома
15:33 | 14.02.2018
Два металлурга обокрали завод в Краснотурьинске на 5 млн рублей
15:30 | 14.02.2018
Родила в туалете поезда и бросила умирать на железнодорожных путях. В Кургане задержали мать-убийцу
15:13 | 14.02.2018
Общественная палата Свердловской области заявила о повышении политической активности среди населения
14:38 | 14.02.2018
Юлия Чичерина поделится своим политическим опытом в Екатеринбурге
14:37 | 14.02.2018
Кетовский межрайонный следственный отдел возглавил новый руководитель
14:34 | 14.02.2018
В Перми начинаются встречи глав районов с населением
14:08 | 14.02.2018
В Зауралье запустили региональный фестиваль «Ты супер! # 45»
14:07 | 14.02.2018
В Екатеринбурге откроется выставка, посвященная Челябинскому метеориту. Ученые советуют поторопиться
13:57 | 14.02.2018
В День святого Валентина волонтеры накормят бездомных блинами
13:45 | 14.02.2018
Свердловский наркокартель получил 82,5 года в совокупности
13:45 | 14.02.2018
Инспекция проверит УК Прикамья по линии газоснабжения
13:09 | 14.02.2018
Дело «черного лесоруба» из Кировграда направлено в суд
12:51 | 14.02.2018
Раскрыто резонансное убийство трёх человек в Карпинске. В ходе расследования найден ещё один труп
12:45 | 14.02.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 13 февраля 2018 года
12:36 | 14.02.2018
Злачное место закрыто — жители поселка Роза благодарят депутата Госдумы
12:32 | 14.02.2018
Сегодня в Перми сыграют женские баскетбольные сборные России и Албании
12:17 | 14.02.2018
В Перми стала доступна постоплата парковки в мобильном приложении
12:13 | 14.02.2018
В Арти местный житель набросился на полицейского
12:01 | 14.02.2018
Борцы за экологию планируют провести референдум против добычи урана в Курганской области
11:23 | 14.02.2018
Индонезия поддержала заявку России на ЭКСПО-2025
11:16 | 14.02.2018
Звезды «ПАРМЫ» станут участниками Матча всех звезд Единой лиги ВТБ
10:53 | 14.02.2018
В Свердловской области объявлен конкурс «Потребитель года»!
10:37 | 14.02.2018
В УрГЭУ заложат «капсулу времени» на 25 лет
10:05 | 14.02.2018
Глава штаба Навального в Екатеринбурге отработал наказание. Его «сообщники» пока не спешат приступать к обязательным работам
09:54 | 14.02.2018
ГИБДД: сводка происшествий на территории Свердловской области с 13 февраля 2018 года
09:45 | 14.02.2018
Студентов УрГЭУ на день отправят в армию
09:25 | 14.02.2018
Утром в Екатеринбурге сгорело две машины
09:02 | 14.02.2018
Над Екатеринбургом пролетел неизвестный объект
23:35 | 13.02.2018
В Верхней Пышме из окна четвертого этажа выкинули щенка
21:21 | 13.02.2018
В Сочи задержали мужчину, который вовлекал женщин в проституцию в Челябинске и в Екатеринбурге
20:00 | 13.02.2018
В Екатеринбурге появится газовая заправка для низкопольных автобусов
19:56 | 13.02.2018
В Кургане закрыли на карантин школу, 22 класса и 4 группы в детсадах