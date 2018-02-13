Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 13 февраля 2018 года

12:45 | 14.02.2018

За прошедшие сутки с 08:00 13.02.2018 до 08:00 14.02.2018 на территории Свердловской области зарегистрировано 151 преступление.



В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 105 противоправных деяний. Из них: убийство, 2 факта умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 8 грабежей, 23 кражи чужого имущества, 2 факта мошенничества, 14 фактов незаконного оборота наркотиков, из которых 6 – хранение и 8 – сбыт.



За прошедшие сутки на территории области произошло 4 ДТП, 1 человек погиб, ещё 5 человек получили травмы различной степени тяжести.



За минувшие сутки на территории области проведено 7 мероприятий, в которых приняли участие 4950 человек. Для обеспечения охраны порядка было задействовано 52 сотрудника правоохранительных органов. Нарушений общественного порядка не допущено.



Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области