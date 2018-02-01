Сегодня из горящего дома на улице Испытателей эвакуировали 12 человек

17:35 | 13.02.2018

Сегодня днем произошел пожар в одной из квартир пятиэтажного дома на улице Испытателей в Екатеринбурге.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, из горящего дома было эвакуировано 12 человек, в том числе двое детей. В тушении были задействованы четыре единицы техники, 14 человек личного состава.



Информации о пострадавших не поступало.





Фото: 2fons.ru





