Бывшего тагильского коммунальщика, в отношении которого заведено уголовное дело, уволили из оборонного ФГУП. На его место назначили бывшего пастора американской церкви

17:03 | 13.02.2018

Полиция Нижнего Тагила продолжает расследовать уголовное дело, обвиняемым по которому проходит бывший директор МУП «Тагилэнерго» Максим Стахеев (возглавлял предприятие в период с ноября 2012 года по июль 2014 года). Он обвиняется по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере).



Как ранее сообщал veved.ru, весной 2017 года Максим Стахеев возглавил компанию, которая находится в ведении Министерства обороны России. Речь идет о Федеральном государственном унитарном предприятии «Главное военно-строительное управление № 9» (Красноярский край, город Железногорск), которое занимается объектами Минобороны в Сибирском федеральном округе.



Любопытно, что вскоре после появления в СМИ информации о возбуждении уголовного дела (в начале ноября 2017 года) Максим Стахеев в конце 2017 года по непонятным причинам покинул должность генерального директора «оборонного» ФГУПа.



Согласно базе ЕГРЮЛ, с 19 января 2018 года к своим обязанностям приступил новый руководитель — Антон Круглов. Его личность примечательна прежде всего тем, что ранее Круглов являлся пастором религиозной организации — «Общины города Тулуна Церкви Христиан Адвентистов Седьмого Дня». В мае 2014 года организация была ликвидирована по решению суда на основании иска Управления Министерства юстиции РФ по Иркутской области.



Отметим, что адвентисты седьмого дня в России официально сектантами не считаются. Они характеризуют сами себя как протестантское течение в христианстве. При этом православные священники адвентистов называют «последователями секты», считая само учение опасным и провоцирующим девиации в семейных отношениях. Адвентистское движение зародилось в начале XIX века в США. Всего в России насчитывается около 100 тысяч прихожан-адвентистов, среди них есть и влиятельные известные персоны. Например, член Общественной палаты РФ Олег Гончаров.



Фото: http://sr-week.ru