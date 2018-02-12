На трассе под Екатеринбургом водитель иномарки насмерть сбил женщину

23:03 | 12.02.2018

Трагедия произошла вечером на 117-м километре дороги «Подъезд к Екатеринбургу от М5 Урал». Водитель Toyota Celica ехал со стороны Екатеринбурга в направлении Челябинска. В это же время дорогу решила перейти 55-летния женщина. Ее одежда не была снабжена светоотражающими элементами, поэтому различить ее было крайне тяжело.



Как сообщают в ГИБДД, от удара женщина погибла на месте. Скорую помощь она дождаться не смогла.



Фото: iskra-sev.ru