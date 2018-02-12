Екатеринбурженка отсудила крупную сумму денег у авиакомпании

22:22 | 12.02.2018

Как сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда, жительница Екатеринбурга взыскала с авиакомпании ООО «Северный Ветер» более 37 тыс. руб. в качестве компенсации за сорванный рейс.



Девушка подала иск в связи с тем, что из-за 12-часовой задержки вылета самолета из тунисского Хаммамета в Москву она опоздала на рейс из Москвы в Екатеринбург. В исковом заявлении Елена просила взыскать с ответчика ООО «Северный Ветер» убытки. Женщина требовала взыскать с ответчика около 100 тыс. руб. в качестве компенсации за сорванный рейс.



Октябрьский районный суд Екатеринбурга иску удовлетворил частично, взыскав с авиакомпании убытки в размере 37 тыс. рублей. Ответчик, разумеется, не согласился и обжаловал решение в Свердловском областном суде, заявив, что его вины в задержке рейса нет.



Изучив материалы дела, Свердловский областной суд оставил решение суда первой инстанции без изменения. Решение вступило в законную силу.



Фото: YouFon.net