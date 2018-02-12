Программа «Ревизорро» провела проверку в нескольких студенческих столовых Екатеринбурга

21:30 | 12.02.2018

И, надо сказать, Настасья Самбурская осталась довольна результатом.



Программа «Ревизорро» проверила столовую УрФУ, находящуюся на улице Тургенева. Столовая, по мнению Самбурской, полностью соответствует всем заявленным условиям. В итоге она прошла проверку. Теперь входную дверь комбината питания УрФУ будет украшать наклейка в виде розовой молнии с надписью: «Проверено "Ревизорро"».



Сотрудники комбината питания УрФУ не ожидали столь высокой оценки от Настасьи Самбурской.



Также «Ревизорро» проверило столовую УрГАУ, но о результатах этой проверки пока ничего не известно.



Фото: пресс-служба УрФУ