В пятиэтажном доме в Екатеринбурге случился большой пожар

20:39 | 12.02.2018

Инцидент случился вечером на улице Карла Маркса, 40. Из дома эвакуировали 20 человек.



Как сообщили в пресс-службе свердловского управления МЧС, пожар возник в подъезде — горели 8 погонных метров кабеля.



Очевидцы рассказывают, что загорелись старые алюминиевые провода, которыми запитан весь подъезд. Пожар начался после того, как кто-то работал перфоратором. Из-за того, что весь подъезд и квартиры заволокло дымом, многие жильцы разъехались по родственникам.





Фото: ko44.ru