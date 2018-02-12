Прокуратура заставила полицейских повторно возбудить дело о происшествии в бассейне Сухого Лога

20:06 | 12.02.2018

Несчастный случай в бассейне «Здоровье» произошел 9 декабря. В воде чуть было не утонул маленький ребенок. По предварительным данным, случилось это из-за невнимательности инструкторов: один из них отошёл от плавательной зоны, другой отвлёкся.



Мальчика один из инструкторов вытащил только тогда, когда начали кричать другие посетители бассейна. Ребенок попал в больницу в тяжелом состоянии. Сейчас здоровью мальчика уже ничего не угрожает.



После случившегося сыщики провели проверку, но в возбуждении уголовного дела отказали. Заместитель городского прокурора Сухого Лога решил, что проверка была неполной, и отменил это решение. Теперь дело возбудят снова.



Как сообщают в прокуратуре Свердловской области, уголовное дело возбуждено по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».



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