Евгению Куйвашеву презентовали стратегию создания «индустрии 4.0»

17:52 | 12.02.2018

2 февраля генеральный директор «НПО автоматики» Андрей Мисюра, зампред Заксобрания Свердловской области Виктор Якимов и лидер свердловских единороссов Виктор Шептий представили свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву проект «Локомотивы роста». Об этом сообщает департамент информполитики губернатора.



Основной целью проекта является создание дополнительных точек роста экономики. Свердловская область стала первым регионом, где началась разработка региональной программы «Локомотивы роста».



«Мы провели серьезную работу по анализу промышленности Свердловской области. Чтобы наша экономика на перспективу 25 лет развивалась, необходимо развивать новые отрасли, связанные с «индустрией 4.0». К этим технологиям относятся современные методы моделирования, искусственный интеллект, дополненная реальность, нейроинтерфейсы, новая энергетика, космические технологии. Мы выбрали пул базовых предприятий — крупные компании, которые могут быть драйверами, которые будут создавать внутрирегиональную кооперацию с малыми и средними предприятиями», — сказал Андрей Мисюра.



«В Свердловской области принята программа «Пятилетка развития», которая должна наполняться инструментарием, который позволит вывести область в передовые регионы страны. Свердловская область — старопромышленный регион, где доминирует металлургическая отрасль, но время идет, и сегодня нужно находить новые сферы для развития. Скажем, оборонный комплекс, где сосредоточены интеллект и высокие технологии, занимает в структуре нашей экономики 10 %, хотя там есть дополнительные мощности. И здесь как раз нужны и политическая воля, и организаторские возможности региона. Учитывая, что Свердловская область идет на шаг впереди остальных регионов по наработкам этой программы, мы стали объектом внимания федерального центра», — заявил Виктор Якимов.



Фото: umerop.ru