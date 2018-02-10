Жителя деревни Пантелейково обвиняют в убийстве сожительницы

17:30 | 12.02.2018

54-летнего жителя деревни Пантелейково Артинского городского округа обвиняют в убийстве сожительницы – женщины 1961 года рождения. Трагедия произошла 8 февраля.



По версии следствия, у пары произошла ссора, на фоне которой мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил убийство при помощи ножа.



Сейчас по данному делу ведется следствие. Подозреваемый арестован.





Фото: vladtime.ru