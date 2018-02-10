Прокуратура обеспокоена происходящим в детских садах Екатеринбурга

Прокуратура Екатеринбурга проводит рабочие встречи с руководителями муниципальных дошкольных образовательных учреждений. Это связано с публикацией в СМИ сообщений о жестоком обращении с воспитанниками, некачественном питании, уходах детей с территорий детских садов.7 февраля состоялся круглый стол с руководителями 35 муниципальных дошкольных образовательных учреждений Железнодорожного района. Завтра, 13 февраля, будет проведено совещание в Орджоникидзевском районе, а затем и во всех остальных районах.Также городская прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства об образовании, соблюдения трудового законодательства работниками дошкольных образовательных учреждений Екатеринбурга.