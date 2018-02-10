Уральские коммерсанты переводят технику в режим онлайн

16:41 | 12.02.2018

Ежедневно на Урале на 150 «умных» машин становится больше. За год количество устройств, которые подключились к интернету в регионе, выросло на 20%. Активнее других в глобальную сеть выходит техника Свердловской, Тюменской и Челябинской областей.



По данным аналитиков «МегаФона», по интернет-аппетитам уральские машины уже обогнали людей. Всего за год общий интернет-трафик, потребляемый в M2M-оборудовании, вырос в 2 раза, а передача данных в 4G увеличилась сразу в 13 раз. Самыми общительными в сети LTE стали устройства видеонаблюдения. В передаче данных по сети их догоняют платежные терминалы и банкоматы, на третьем месте – устройства системы безопасности и датчики в энергетике.



Бизнесмены Сургута, Перми, Челябинска и Екатеринбурга стали чаще переводить машины на онлайн-режим, чтобы удаленно контролировать автопарк или мониторить работоспособность техники. Подключения SIM-карт для этих целей в 2017 году выросли на 135%.



«Общение в сети популярно не только среди людей, но и в сфере машин. Сегодня уже каждая четвертая SIM-карта уральского бизнес-рынка работает в умной технике для обмена данных. Так бизнес может автоматизировать ключевые процессы. SIM-карты для передачи данных между машинами в нашем регионе особенно активно подключают компании малого и среднего бизнеса. Мы готовы «с нуля» развернуть систему интернета вещей на предприятиях любого размера и сферы деятельности, будь то логистика, энергетика, транспорт или производство», — отметила Инна Смирнова, директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» на Урале.



Согласно исследованию независимого агентства IKS-Consulting, M2M-платформа «МегаФона» в сравнении с другими решениями операторов связи в России показала наилучшие результаты.



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