В Академическом откроется «почта будущего»

16:35 | 12.02.2018

12 февраля свердловский губернатор Евгений Куйвашев открыл первое в Екатеринбурге отделение почты нового формата, сообщает департамент информполитики губернатора.



В почтовом здании на проспекте Академика Сахарова внедрены новые интернет-сервисы и созданы все условия для предоставления услуг горожанам. Работать оно будет с 8 утра до 20 часов вечера. По словам директора Управления Федеральной почтовой связи Свердловской области Дмитрия Киселева, это отделение станет вторым и по площади, и по мощности после екатеринбургского Главпочтамта.



«Отделение, которое мы открываем, будет очень востребованным. Академический быстро заселяется новыми жителями, и потребность в почтовых услугах здесь высока. В этом отделении мы ежедневно будем выдавать не менее 1,2 тысячи отправлений. Здесь внедрены самые новые почтовые технологии. Кроме того, на втором этаже здания нами создан учебно-методический центр, где будут проходить обучение все новые операторы Екатеринбурга», — сообщил он.



По словам Дмитрия Киселева, в феврале и марте в регионе будет открыто еще 13 отделений «почты будущего».



Фото: grozny-inform.ru