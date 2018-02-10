Налоговики не стали банкротить крупнейшего поставщика тепла в Екатеринбурге

16:15 | 12.02.2018

Налоговики в лице Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам по Свердловской области отказались от претензий к крупному поставщику тепла и горячей воды в уральской столице — МУП «Екатеринбургэнерго». В октябре ФНС подала заявление в Арбитражный суд Свердловской области о признании МУП банкротом — сумма задолженности на тот момент составляла более 45 миллионов рублей. Однако в ходе рассмотрения заявления задолженность частично погашалась, в связи с чем налоговики заявили отказ от своих требований, и их ходатайство было удовлетворено.



Между тем МУП «Екатеринбургэнерго» еще предстоит доказать свою финансовую устойчивость в суде. В декабре с аналогичным заявлением о банкротстве муниципального предприятия в Арбитражный суд Свердловской области обратилось АО «Екатеринбургэнергосбыт». Перед компанией образовалась задолженность свыше 2,6 миллиона рублей. Кроме этого, в дело о банкротстве вступило ООО «Формула развития территорий». Следующее заседание по делу состоится 21 февраля.