Водитель, устроивший смертельное ДТП, получил 2,5 года

15:48 | 12.02.2018

Верх-Исетский райсуд приговорил автомобилиста Владимира Федюшина к двум с половиной годам колонии-поселения и выплате родственникам погибшего 500 тысяч рублей, сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры.



ДТП произошло 9 августа. Федюшин ехал по ЕКАД в сторону выезда на Пермский тракт, уснул за рулем, вылетел на встречку и на 57-м километре врезался в «Вольво» с прицепом. Автопоезд занесло, он выехал на встречную полосу, где врезался в «Рено-Дастер».



«В результате нарушения правил дорожного движения Федюшиным водитель и пассажир «Рено-Дастер» получили тяжкие травмы, от которых водитель «Рено-Дастер» скончался 24 августа 2017 года в больнице, а его пассажирка, сидевшая на заднем сиденье, скончалась на месте ДТП», — указано в официальном сообщении.



Фото: kp.ru