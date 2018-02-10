Заксобрание отчиталось, что будет сделано в Шарташском парке к этому лету

14:52 | 12.02.2018

Уже к этому лету в Шарташском лесопарке появится 7,7 км велодорожек, удобные пешеходные дорожки, четыре входные группы, системы современного освещения и видеонаблюдения. Кроме того, планируется установка общественных туалетов, приведение в порядок традиционных мест общественного отдыха, заявил заместитель председателя комитета по бюджету, финансам и налогам свердловского Заксобрания, координатор «Единой России» по Екатеринбургу Михаил Клименко.



«Конкурсные процедуры прошли, подрядчик определен, поэтому можно рассчитывать на положительные изменения в облике Шарташского лесопарка уже этим летом. Однако все это лишь начало новой жизни природной жемчужины Екатеринбурга. Второй этап работ, который начнется в 2019 году, предусматривает создание удобных парковок автотранспорта на периферии Шарташского лесопарка, развитие спортивной инфраструктуры. Мы рассчитываем, что обновленный лесопарк сможет принимать до 35 тысяч отдыхающих ежедневно. Причем абсолютно без всякого вреда для экологии природной зоны», — добавил он.



Фото: google.com