Рубрика: Новости дня
14:52 | 12.02.2018
Заксобрание отчиталось, что будет сделано в Шарташском парке к этому лету
«Конкурсные процедуры прошли, подрядчик определен, поэтому можно рассчитывать на положительные изменения в облике Шарташского лесопарка уже этим летом. Однако все это лишь начало новой жизни природной жемчужины Екатеринбурга. Второй этап работ, который начнется в 2019 году, предусматривает создание удобных парковок автотранспорта на периферии Шарташского лесопарка, развитие спортивной инфраструктуры. Мы рассчитываем, что обновленный лесопарк сможет принимать до 35 тысяч отдыхающих ежедневно. Причем абсолютно без всякого вреда для экологии природной зоны», — добавил он.
Фото: google.com
© «Вечерние Ведомости»
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