Рубрика: Новости дня
14:29 | 12.02.2018
Евгений Ройзман занял I место в медиарейтинге глав городов УрФО
На втором месте мэр Челябинска Евгений Тефтелев (5 120), на четвертом — глава администрации Тюмени Александр Моор. Последнее место занял мэр Салехарда Владимир Мартынюк с индексом 15.
Фото: bcinform.ru
© «Вечерние Ведомости»
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