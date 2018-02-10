Евгений Ройзман занял I место в медиарейтинге глав городов УрФО

14:29 | 12.02.2018

Эксперты «Медиалогии» опубликовали рейтинг первых лиц столиц субъектов Уральского федерального округа за январь 2018 года. Первое место занял мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман с индексом 7 864. Глава администрации города Александр Якоб занял третье место (индекс 3 392).



На втором месте мэр Челябинска Евгений Тефтелев (5 120), на четвертом — глава администрации Тюмени Александр Моор. Последнее место занял мэр Салехарда Владимир Мартынюк с индексом 15.



Фото: bcinform.ru