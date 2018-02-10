Екатеринбургское метро предлагают приватизировать

14:16 | 12.02.2018

Гражданский активист из Санкт-Петербурга Ринат Бичурин направил в администрацию Екатеринбурга и в адрес свердловских властей предложение приватизировать метрополитен уральской столицы. При этом доход, по его плану, следует распределить между жителями города. Каждому достанется примерно по 50 тысяч рублей.



Ранее Бичурин предлагал «обобществить» метро Санкт-Петербурга, реформировать систему автобусного транспорта Северной столицы и т. д. Ни один из его проектов так реализован и не был.



Фото: metromost.com