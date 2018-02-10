В Екатеринбурге стартует громкий процесс по делу бывшего прокурора Алексея Карпова

14:01 | 12.02.2018

В Ленинском районном суде Екатеринбурга завтра состоится предварительное слушание по уголовному делу бывшего сотрудника Свердловской областной прокуратуры, бизнесмена Алексея Карпова. Он обвиняется по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 33 — пп. «ж», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация и покушение на убийство с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение). Заседание должно было состояться еще 6 февраля, но Карпова не удалось доставить вовремя — его везут из Иркутска, где он отбывает наказание по ранее доказанным преступлениям: 15 июля 2014 года он был осужден на двадцать лет колонии строгого режима за организацию двух заказных убийств.



Отметим, что слушания по делу должны были начаться еще в декабре 2017 года. Материалы уголовного дела поступили изначально в Верх-Исетский районный суд, но 26 декабря было принято решение о направлении их по подсудности в Ленинский райсуд Екатеринбурга. Не исключено, что и здесь процесс завершится на этапе предварительных слушаний — по данным источников veved.ru, знакомых с ситуацией, в Свердловской области осталось немало лиц, в том числе продолжающих работать в силовых структурах, которым было бы невыгодно оглашение деталей уголовного дела и показаний Карпова. Самому подсудимому грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.



Напомним, что ранее Алексей Карпов был признан виновным в организации убийства екатеринбурженки, чтобы не отдавать ей долг в 3,2 млн рублей, и мужчины, у которого, по версии следствия, он рассчитывал отнять недвижимость на улице Армавирская, 20, в Екатеринбурге. За оба убийства Карпов заплатил киллерам 850 тыс. рублей. Сам Карпов заявлял, что, по его мнению, уголовное дело является заказным. На процессе весной 2014 года выступала и свидетель Анна Филатова — бывшая супруга Алексея Карпова, которая длительное время конфликтовала с главой города Евгением Ройзманом.



Фото: znak.com