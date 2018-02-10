В Екатеринбурге открылась выставка Филиппа Москвитина, посвященная 100-летию гибели царской семьи

13:42 | 12.02.2018

В екатеринбургском парке «Россия – моя история» стартовала выставка Филиппа Москвитина «Россия Небесная», посвященная 100-летию памяти императорской семьи. В экспозицию вошли портреты императора Николая II, патриарха Тихона, генерала Юденича, барона Врангеля, адмирала Колчака и других исторических личностей.



Филипп Москвитин продолжает традиции духовного реализма Михаила Нестерова и Виктора Васнецова.



«На Всемирном русском народном соборе мне попалось в руки несколько репродукций этих картин, и мне очень захотелось познакомиться с их автором, и вдруг автор появляется сам, и мы познакомились с Филиппом Москвитиным. Я очень рад, что часть своих работ он привез в Екатеринбург, и мы имеем возможность утешиться и укрепиться духом, исходящим из этих образов, которые художник через свое видение, свой талант дарит нам сегодня», - сказал на открытии митрополит Кирилл.





Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии