«Уралочка» одержала победу над подмосковной командой в заключительном туре Суперлиги

20:29 | 11.02.2018

Сегодня в Нижнем Тагиле прошла последняя игра «Уралочки-НТМК» в рамках регулярного чемпионата, где команда обыграла гостей из «Заречья».

Превосходства «Уралочка» добилась уже во второй партии – счет составил 25:11. Однако весь третий сезон в счете вела команда из Одинцово.



После перерыва «Заречье» продолжило наступать, и лишь на последних розыгрышах «Уралочка» смогла оторваться и завершила игру лёгким матчболом на ошибке в подаче у гостей. Итоговый счёт – 3:1 (25:23; 25:11; 18:25; 25:22).



Регулярную часть сезона Суперлиги «Уралочка» завершила на четвертом месте – команду опередили казанское и московское «Динамо» и «Енисей». Первый матч в плей-офф состоится уже 17 февраля на площадке екатеринбургского ДИВС.



Фото: «Уралочка-НТМК»