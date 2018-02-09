В Екатеринбурге на перекрестке Чусовского и Московского трактов столкнулись автомобили

15:38 | 11.02.2018

Сегодня днем в Екатеринбурге на перекрестке Чусовского и Московского трактов столкнулись два легковых автомобиля. Информацию о ДТП сообщили очевидцы в паблик «Инцидент. Екатеринбург» в социальной сети.



По данным свидетелей происшествия, причиной столкновения автомобилей стало нарушение ПДД: водитель одного из автомобилей не уступила дорогу другому водителю при повороте к «Меге». Информации о наличии пострадавших пока нет.



В настоящий момент точные обстоятельства произошедшего устанавливаются сотрудниками Госавтоинспекции.



Фото: паблик «Инцидент. Екатеринбург»