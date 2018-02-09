Новым чемпионом WBA Continental и IBF Baltic стал Мухаммад Якубов

15:27 | 11.02.2018

Вчера на боксерском поединке в Екатеринбурге определился новый чемпион WBA Continental и IBF Baltic.



На вечере профессионального бокса, организованном РМК при поддержке губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, в главном бою сошлись Мухаммад Якубов из Санкт-Петербурга и Марк Урванов из Первоуральска. По информации организаторов большого боксерского вечера, единогласным решением судей победу одержал Мухаммад Якубов — именно он стал новым чемпионом WBA Continental и IBF Baltic.



Отметим, что всего во время вечера прошло 10 встреч.



Фото: RCC Boxing Promotions