13:47 | 11.02.2018

В Тавде устраняют последствия крупной коммунальной аварии на трубопроводе на улице Ленина, в результате которой без воды остались более 4,5 тысячи жилых домов и семь социально значимых объектов. В настоящее время коммунальные службы восстанавливают холодное водоснабжение.



По информации ГУ МЧС по Свердловской области, без холодного водоснабжения остались 4322 частных дома (в частном секторе имеются колодцы) и 234 многоквартирных дома (двух-, трех- и пятиэтажные). В зоне отключения оказались два корпуса реабилитационного центра для несовершеннолетних, детский оздоровительный лагерь «Родничок», роддом, противотуберкулезный диспансер, детская больница и центральная районная больница.



Тем временем администрация города организовала подвоз питьевой и технической воды. На месте аварии работают аварийно-восстановительные бригады коммунальной службы в составе 23 человек и восемь единиц техники.



Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области