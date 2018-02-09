На катке в Первоуральске умер мужчина

13:37 | 11.02.2018

В Первоуральске во время катания на коньках умер мужчина. Как сообщил СМИ свидетель происшествия, ЧП произошло на катке, расположенном в парке возле Дворца молодежи. Мужчина ударился, затем встал – и внезапно снова упал, уже навсегда.



По информации очевидцев, на место происшествия приехала бригада «скорой». В Следственном комитете по Свердловской области уточнили, что 34-летний мужчина скончался, однако данных о том, что смерть имеет криминальный характер, нет.



По данному факту проводится проверка.



Фото: novosti-saratova.ru