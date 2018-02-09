Главный пиарщик проекта ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге покинул свой пост

12:24 | 11.02.2018

Вчера заместитель гендиректора по маркетингу и коммуникациям Заявочного комитета ЭКСПО-2025 Тото Дарч объявил о своем уходе с поста и попрощался с Екатеринбургом.



«Спасибо, Екатеринбург, спасибо, Заявочный комитет ЭКСПО-2025, было круто! Всем спасибо и удачи! Ещё увидимся!» — написал Дарч в Facebook. В комментариях он пояснил, что принятое решение связано с семейными обстоятельствами.



Напомним, Дарч постоянно находился в Екатеринбурге с 1 декабря 2017 года. За это время в городе было открыто представительство оргкомитета. Ранее Тото Дарч работал над продвижением заявки Сочи на Олимпийские игры 2014 года.



Фото: agenda-u.org