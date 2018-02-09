Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 10 февраля 2018 года

11:13 | 11.02.2018

За прошедшие сутки с 08:00 10.02.2018 до 08:00 11.02.2018 на территории Свердловской области зарегистрировано 106 преступлений.



В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 62 противоправных деяния. Из них: 1 факт умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 2 грабежа, 16 краж чужого имущества, в том числе одна из жилища граждан, 9 фактов незаконного оборота наркотиков, в том числе 3 факта сбыта.



За минувшие сутки на территории Свердловской области в 1 дорожно-транспортном происшествии пострадали 2 человека.



За минувшие сутки на территории области проведено 111 мероприятий, в которых приняли участие порядка 70 тысяч человек. Для обеспечения охраны порядка был задействован 671 сотрудник полиции. Нарушений общественного порядка не допущено.



Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области