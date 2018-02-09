Найден мальчик, пропавший вчера утром в Екатеринбурге

10:48 | 11.02.2018

Пропавший вчера утром в Екатеринбурге 10-летний мальчик был найден вечером того же дня.



О пропаже мальчика сообщил поисковый отряд «Лиза Алерт», однако вчера около 19:30 стало известно, что мальчик найден. Выяснилось, что 10-летний Дима убежал из дома после ссоры с родителями, будучи при этом только в футболке и в носках.



Сообщается, что ребенок воспитывается в благополучной семье. Это был его первый и, остается надеяться, последний побег из дома.



Фото: greenvillefamilylaw.com