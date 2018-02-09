10:39 | 11.02.2018

В Екатеринбург привезли чудотворную икону Божией Матери «Чимеевская», которая имеет большое значение для православных людей.



«Про икону можно рассказывать долго — Чимеевская икона Божией Матери из Курганской епархии, но сам факт — первая святыня, которая воссияла в здешних уральских местах», — отметил клирик Свято-Троицкого кафедрального собора иерей Константин Корепанов. Согласно преданию, эта икона появилась в конце 17-го века — плыла по реке Нияп в Курганской области. Первыми икону заметили дети. Местные жители во главе со священником достали икону из воды и оставили ее в храме.



Икона будет находиться в Свято-Троицком кафедральном соборе до 15 февраля. Считается, что святыня помогает справиться с болезнями.



Также отметим, что сегодня, 11 февраля, в день основания Екатеринбургской епархии, православные верующие празднуют Собор Екатеринбургских святых.



Фото: Екатеринбургская епархия