Вчера в Екатеринбурге противники сноса недостроенной телебашни собрались на митинге

10:22 | 11.02.2018

Вчера в Екатеринбурге состоялся митинг в защиту недостроенной телебашни – на аллее, ведущей к Дворцу спорта, собрались около ста противников сноса. Митинг был организован по инициативе Свердловского областного отделения КПРФ.



По ходу митинга участники ставили подписи под коллективным обращением к президенту России Владимиру Путину и главе МЧС Владимиру Пучкову, где просили не допустить чрезвычайной ситуации при сносе башни. В завершение митинга противники сноса направились к телебашне и, признавшись башне в любви, запустили в небо воздушные шары.



Напомним, что после сноса недостроенной телебашне на ее месте появится ледовая арена для хоккейного клуба «Автомобилист».



Фото: i.ekmap.ru