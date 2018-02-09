150 молодых бойцов махали кулаками в Каменске-Уральском

Накануне в городе Каменск-Уральский прошли финальные бои V Открытого турнира по боксу, посвященного памяти генерала армии Героя России Виктора Петровича Дубынина. Свое мастерство показывали около 150 спортсменов со всей России. В финальных поединках встретились спортсмены из Свердловской, Челябинской, Новосибирской, Ульяновской, Тюменской, Кемеровской, Иркутской, Оренбургской, Томской областей, ЯНАО, Пермского края, республик Мордовии и Башкортостан.Как рассказали организаторы, основными задачами турнира являются популяризация и развитие бокса, повышение спортивного мастерства и подготовка спортивного резерва. После турнира состоялась рабочая встреча с председателем местного отделения «ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Сергеем Некрасовым. Основной темой беседы стала деятельность Центра профилактики правонарушений и движения «За Реальные Дела».