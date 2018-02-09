На Химмаше совершено нападение на бригаду скорой помощи, есть пострадавшие

18:46 | 10.02.2018

Ночью на Химмаше хулиганы напали на реанимационную бригаду, которая обслуживает Чкаловский район города. Водитель медицинского автомобиля пытался дать отпор нападавшим, но получил травму головы. Сейчас он находится на больничном.



Как рассказывают члены бригады, они приехали на вызов в букмекерскую контору, поскольку там избили человека практически до потери сознания. Человек, напавший на врачей, в момент прибытия скорой разговаривал с раненым. Когда врачи попытались забрать избитого мужчину, второй начал ругаться и грубо требовать, чтобы ему дали закончить разговор. Однако врачи переместили раненого в свою машину. Хулиган сначала не давал команде закрыть дверь автомобиля, а затем начал пинать карету скорой помощи. Разобраться вышел водитель Сергей Пуртов.



Татьяна Патрашку, фельдшер бригады, рассказала следующее: «Наш водитель Сергей Пуртов пытался утихомирить хулигана, но тот полез в драку. На подмогу ему выбежали ещё несколько человек. Водителю порвали одежду и ударили по голове. Мы вызвали полицейских. Они приехали и забрали зачинщика в полицию. Водитель сейчас на больничном».



По словам фельдшера, раненого в букмекерской конторе их бригада доставила в больницу № 36, а в больнице № 24 водителю сделали рентген головы и обнаружили у него черепно-мозговую травму, а также многочисленные гематомы. Сейчас мужчина находится на больничном. Все члены бригады написали заявления в полицию.



Как сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, ночью 10 февраля в отдел полиции № 13 поступило сообщение о конфликте между неизвестным мужчиной и бригадой скорой помощи по адресу Грибоедова, 34. На место выехала группа немедленного реагирования. Участники инцидента были доставлены в дежурную часть для разбирательства. По факту происшествия проводится проверка. 22-летний гражданин и 47-летний водитель скорой помощи направлены на прохождение судебно-медицинского освидетельствования.



По данным veved.ru, речь идет о букмекерской конторе «Бинго-Бум», расположенной на Грибоедова, 34а, рядом с проходной завода «Уралхиммаш».



Фото: vsluh.ru