На Уралмаше дети спрятались за стеллажами в продуктовом магазине и устроили ночную вечеринку

17:47 | 10.02.2018

Двое мальчиков провели незабываемую ночь в магазине на Проспекте Космонавтов, 104. Детям удалось спрятаться от охраны за стеллажами.



— Дети заночевали в магазине в ночь с 8 на 9 февраля. Они пили пиво и ели чипсы, играли в конструктор, — пояснила одна из работниц магазина. — К 8 часам утра пришли работники. Ребята, видимо, подумали, что магазин открыт, и вышли из-за стеллажей. Была вызвана полиция. Непонятно, куда смотрела охрана магазина, которая закрывала помещение.



Парней доставили в отдел полиции, где выяснилось, что ранее маленькие хулиганы уже состояли на учете в правоохранительных органах. С мальчиками были проведены профилактические беседы, после чего детей передали законным представителям.



В магазине сумму, на которую дети «погуляли», не уточнили.



Фото:treehugger.com