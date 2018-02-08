Рубрика: Новости дня
17:47 | 10.02.2018
На Уралмаше дети спрятались за стеллажами в продуктовом магазине и устроили ночную вечеринку
— Дети заночевали в магазине в ночь с 8 на 9 февраля. Они пили пиво и ели чипсы, играли в конструктор, — пояснила одна из работниц магазина. — К 8 часам утра пришли работники. Ребята, видимо, подумали, что магазин открыт, и вышли из-за стеллажей. Была вызвана полиция. Непонятно, куда смотрела охрана магазина, которая закрывала помещение.
Парней доставили в отдел полиции, где выяснилось, что ранее маленькие хулиганы уже состояли на учете в правоохранительных органах. С мальчиками были проведены профилактические беседы, после чего детей передали законным представителям.
В магазине сумму, на которую дети «погуляли», не уточнили.
Фото:treehugger.com
Ольга Дубровина © «Вечерние Ведомости»
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