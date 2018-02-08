На следующей неделе в Екатеринбурге вновь похолодает

16:31 | 10.02.2018

В предстоящие выходные на Среднем Урале ожидается переменная облачность без существенных осадков.



По предварительным прогнозам, на следующей неделе в регионе ожидается похолодание. Столбики термометров упадут ниже минус 10 градусов.



По ночам будет морозно — минус 14–17 градусов в Екатеринбурге, днем 10 февраля ожидается минус 3–5 градусов, 11 февраля — 6–8 градусов ниже нуля.



Фото: mirpozitiva.ru