В Нижнетагильском театре драмы состоялась премьера постановки «Земля Эльзы»

16:00 | 10.02.2018

Событие произошло 9 февраля. Создатели спектакля рассказали, что большой спектакль появился из лабораторного эскиза, который был разработан еще в апреле 2017 года. Тогда в тагильском театре прошел эксперимент, в ходе которого за неделю было создано 3 эскиза спектакля.



Зрители, которые успели посмотреть постановку, рассказывают, что «Земля Эльзы» заставляет пересмотреть отношения со старшим поколением. Некоторые посетители успели посмотреть спектакль на малой сцене, где постановку показывали ранее, и на большой сцене и оценили перемены в нем. Они, как утверждают тагильчане, «могут затронуть до глубины души», пишет пресс-служба Нижнетагильского драматического театра.



Фото: пресс-служба Нижнетагильского драматического театра