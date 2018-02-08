Рубрика: Новости дня
16:00 | 10.02.2018
В Нижнетагильском театре драмы состоялась премьера постановки «Земля Эльзы»
Зрители, которые успели посмотреть постановку, рассказывают, что «Земля Эльзы» заставляет пересмотреть отношения со старшим поколением. Некоторые посетители успели посмотреть спектакль на малой сцене, где постановку показывали ранее, и на большой сцене и оценили перемены в нем. Они, как утверждают тагильчане, «могут затронуть до глубины души», пишет пресс-служба Нижнетагильского драматического театра.
Фото: пресс-служба Нижнетагильского драматического театра
Ольга Дубровина © «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
17:47 | 10.02.2018
На Уралмаше дети спрятались за стеллажами в продуктовом магазине и устроили ночную вечеринку
17:17 | 10.02.2018
СвЖД определила победителей фотоконкурса «Люди. Поезда. Дороги»
16:31 | 10.02.2018
На следующей неделе в Екатеринбурге вновь похолодает
15:04 | 10.02.2018
Жительница Нижнего Тагила чуть не задушила свою соседку, когда та попросила уступить ей дорогу
14:31 | 10.02.2018
На Урале после пожара обнаружены три трупа с ножевыми ранениями
14:19 | 10.02.2018
Пропавшего вчера на Уралмаше пенсионера нашли на трассе под Березовским
13:22 | 10.02.2018
Умер Яков Авдеевич Спектор — председатель Общественной палаты и почётный гражданин Екатеринбурга
13:11 | 10.02.2018
В частном секторе на Уралмаше сгорел дом
12:20 | 10.02.2018
«Лыжня России»: каким был массовый лыжный забег в этом году
11:59 | 10.02.2018
Стаи волков в Свердловской области нападают на деревни и похищают собак
11:11 | 10.02.2018
Можно строить ковчег: из-за коммунальной аварии в Екатеринбурге затопило улицы Чапаева и Большакова
11:08 | 10.02.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 9 февраля 2018 года
10:32 | 10.02.2018
В районе железнодорожного вокзала в Екатеринбурге эвакуируют машины, мешающие уборке снега
10:15 | 10.02.2018
Двое молодых людей попали под колеса автомобиля на пешеходном переходе в районе Юго-Западный
21:06 | 9.02.2018
Евгений Куйвашев заручился поддержкой президента РАН в продвижении заявки на ЭКСПО-2025
19:21 | 9.02.2018
Спикер Пермской гордумы Юрий Уткин принял участие в XXVII отчетно-выборном съезде Российского союза промышленников и предпринимателей
19:10 | 9.02.2018
Депутат Тимофей Чащихин принял участие в семинаре по размещению наружной рекламы в Перми
19:01 | 9.02.2018
В Перми наградили победителей, призеров и участников муниципального конкурса «Учитель года — 2018»
18:52 | 9.02.2018
Зауральские следователи проводят проверку по факту гибели младенца в многодетной семье
18:30 | 9.02.2018
В Екатеринбурге из-за обнаружения бесхозного предмета оцеплено здание института МЧС
17:08 | 9.02.2018
Екатеринбуржцам пообещали зарплату в 130 тысяч рублей к 2030 году
16:50 | 9.02.2018
Центральный парк Кургана объявил аукцион на поставку аттракциона стоимостью 1 миллион
16:33 | 9.02.2018
Коммунальщики в Белоярке раскопали трубы, символизирующие состояние ЖКХ в муниципалитете
16:30 | 9.02.2018
В Екатеринбурге из-за массового отравления детей закрыли школу № 140
16:13 | 9.02.2018
Уральцам предлагают два смартфона по цене одного
16:05 | 9.02.2018
В нижнетагильском музее под портретом Александра I обнаружили еще один слой живописи
15:49 | 9.02.2018
На ЕВРАЗ НТМК открылась обновленная столовая
15:45 | 9.02.2018
Заявку Екатеринбурга на ЭКСПО презентовали в Малайзии
15:31 | 9.02.2018
Прокуратура закрыла автозаправку в Камышлове
15:06 | 9.02.2018
15 февраля все территориальные отделы Роспотребнадзора по Свердловской области откроют двери для предпринимателей
15:04 | 9.02.2018
Россияне смогут собирать валежник
14:58 | 9.02.2018
На Среднем Урале зафиксировано два случая бешенства у животных
14:41 | 9.02.2018
Евгений Куйвашев напомнил о финансовой прозрачности при капремонте многоквартирных домов
14:29 | 9.02.2018
В Перми будет увеличено количество помещений маневренного жилфонда
14:10 | 9.02.2018
В Екатеринбурге вынесли приговор местному жителю, похитившему две тысячи кубометров газа
13:47 | 9.02.2018
Генконсул Франции об ЭКСПО на Урале: «У Екатеринбурга есть серьезные шансы выиграть»
13:21 | 9.02.2018
В Екатеринбурге перед судом предстанет директор строительной компании, обвиняемый в растрате средств пайщиков
13:18 | 9.02.2018
Пять «приколюшек» привезли в Екатеринбург, спешите видеть
13:17 | 9.02.2018
Курганцу грозит 4 года за кражу пива и вяленой рыбы в магазине