Жительница Нижнего Тагила чуть не задушила свою соседку, когда та попросила уступить ей дорогу

15:04 | 10.02.2018

Инцидент случился вечером 7 февраля. Жительница дома № 12 по Октябрьскому проспекту направлялась по своим делам, когда на детской площадке ей преградила дорогу соседка по лестничной клетке, которая находилась в состоянии наркотического опьянения.



По словам пострадавшей, женщина преградила ей дорогу и что-то несвязно говорила ей. После того, как тагильчанка попросила соседку-наркоманку уступить ей дорогу и спокойно прошла дальше, нарушительница бросилась на женщину и начала ее душить. Во время схватки нападавшая упала, и женщине удалось сбежать. К тому времени к дому подъехали полицейские, которых, как оказалось, вызвала сама нападавшая. Накануне она поссорилась со своим сожителем, после чего он отказался пускать ее в квартиру.



При обыске квартиры, в которой жила нарушительница, обнаружили шприцы и пакетик с наркотиком. В отношении ее возлюбленного возбуждено уголовное дело по ст. 228 УК РФ.



Фото: misto.kh.ua