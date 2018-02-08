На Урале после пожара обнаружены три трупа с ножевыми ранениями

14:31 | 10.02.2018

В Карпинске полиция возбудила уголовное дело по факту убийства троих человек. Их тела с ножевыми ранениями были обнаружены после разбора сгоревших конструкций двухквартирного жилого дома по улице Осипенко — сегодня около трех часов ночи здесь произошел пожар.



По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области, на площади 30 кв. м повреждены кровля, стены, пол, потолочное перекрытие и домашнее имущество. В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники, 6 человек личного состава.



По словам местных жителей, одна из квартир в доме была нежилой, в другой же нередко собирались пьяные компании. Среди погибших — одна женщина и двое мужчин, оба ранее были судимы. Один из мужчин был известен в криминальном мире города под кличкой Слепой.



В настоящее время сотрудники полиции и Следственного комитета занимаются установлением всех обстоятельств произошедшего и розыском убийцы, которому грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.



Фото: vk.com/vkarpinskinfo