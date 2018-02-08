Большая кошка беспрепятственно гуляет по Березовскому и пугает местных жителей

Вчера вечером в центре Березовского видели рысь. Она бежала по нескольким улицам — Шиловской и Театральной. Очевидцы засняли животное на видео, когда оно забежало во двор одного из домов.Теперь жители города собирают инициативную группу, которая отправится на поиски рыси. Красивое животное может пострадать или навредить случайным прохожим, поскольку рысь — кошка хищная. По степени опасности она стоит в одном ряду с волком.Видео смотретьФото: nat-geo.ruВидео: подписчик группы «Век телевидения» в vk.com