Умер Яков Авдеевич Спектор — председатель Общественной палаты и почётный гражданин Екатеринбурга

13:22 | 10.02.2018

На 74-м году жизни скончался председатель Общественной палаты Екатеринбурга, бывший вице-спикер гордумы Яков Авдеевич Спектор.



Яков Авдеевич долгое время пытался побороть рак, лечился в России и за рубежом, но болезнь оказалась сильнее.



Яков Авдеевич Спектор родом из Одесской области. Дата рождения — 15 июня 1944 года. Его родители были участниками Великой Отечественной войны.



В 1961 году он окончил среднюю школу в городе Новоград-Волынский и в том же году начал работать. До 1962 года он был учеником токаря на мебельной фабрике, а также механиком по ремонту авиаприборов.



В 1962 году Яков Спектор переехал в Новочеркасск и поступил в местный политехнический институт. Параллельно с учебой он работал электромашинистом на химическом заводе.



В 1963 году он ушел в армию. Служил радиотелеграфистом первого класса. В 1966 году демобилизовался в звании старшины и устроился работать на Уралмашзавод. До 1972 года он был слесарем-трубопроводчиком цеха номер 45.



В 1972 году его назначили на должность мастера этого цеха.



В 1979 году он получил диплом СИНХа по специальности «экономист» и занял пост начальника Управления коммунального хозяйства Орджоникидзевского района.



В октябре 1986 года Яков Авдеевич Спектор был переведен на Уралмашзавод, на должность начальника цеха номер 95.



В феврале 1991 года он стал работать на постах начальника Управления транспортных перевозок — главного диспетчера Уралмашзавода.



В апреле 2000 года он получил пост главы Администрации Орджоникидзевского района.



В марте 2005 года его избрали депутатом Екатеринбургской городской Думы четвертого созыва. В ее составе он был назначен заместителем председателя.



В марте 2009 года он снова стал депутатом Екатеринбургской городской Думы (ее пятого созыва) и также был назначен зампредом.



По окончании политической карьеры в 2013 году возглавил Общественную палату города.



В августе 2017 года Якову Спектору было присвоено звание «Почетный гражданин Екатеринбурга».



Редакция «Вечерних ведомостей» выражает искреннее соболезнование родным и близким Якова Авдеевича.